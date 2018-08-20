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Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Doğu Anadolu'daki 5 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:04
Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, öğleden sonra ve gece saatlerinde Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetli esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan'da 8, Kars'ta 10, Ağrı'da 12, Iğdır'da 16, Erzincan'da 17 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 33, Ağrı'da 32, Iğdır'da 31, Kars'ta 27, Erzurum'da 26 ve Ardahan'da 25 derece olacak.

Anahtar Kelimeler:
SağanakYağmur
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