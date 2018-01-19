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Doğu Ekspresi ile unutulmaz yolculuk

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor.

19 Ocak 2018 Cuma 16:05
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Doğu Ekspresi ile unutulmaz yolculuk

Ankara'dan  başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile  yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı.

Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan  trende yer bulmakta zorlanıyor.

Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle  yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve  üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam ediyor.

Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık duruş süresi içerisinde satın alıyor. Geçen yıl 319 bin 202 yolcunun seyahat ettiği Doğu Ekspresi ile ocak  ayının ilk yarısında 14 bin 165 kişi yolculuk yaptı.

Doğu Ekspresi, biri yemekli olmak üzere 7 vagondan oluşuyor. Pulman vagonda 60, kuşetli vagonda 40 yolcu seyahat edebiliyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Doğu EkspresiTCDD
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