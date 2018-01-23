'Doğu Ekspresi' Kars'a iyi geldi

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi treni, yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından yolcularını Kars'a ulaştırıyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, Kars'ın hak ettiği yere gelebilmesi açısından önemli bir fırsat yakalandığını ve bunun değerlendirilmesi için kamu kuruluşları ile STK'ların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Bölgenin ekonomisini, turizmini canlandırmak için elimizdeki enstrümanları iyi kullanmamız lazım. Doğu Ekspresi de bu enstrümanlardan biri haline geldi. Aldığımız bilgilere göre Doğu Ekspresi ile bölgemize yaklaşık 20 bin kişi gelmiş. Gelen misafirler, Ani Örenyeri, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etmiş konaklamış. Bunun yanında bölgenin yöresel lezzetlerinden tatmış alış veriş yapmış Kars ekonomisini canlandırmış. Biz şu anda çok iyi bir trend yakaladık. Bunu 12 aya yaymak zorundayız."

Bu arada Kars'a gelen ziyaretçiler, Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra Çıldır Gölü'nün buzla kaplı zemininde atlı kızaklarla tur atmayı da ihmal etmiyor.

AA