Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı

Olay, dün sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 1231. Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can T.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan T.’ye trende seyahat eden sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı.

Sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Tanyeli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA