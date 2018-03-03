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Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı

Kars-Irmak seferini yapan Doğu Ekspresi, Kırıkkale’de raylar üzerinden karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastanede hayatını kaybetti

03 Mart 2018 Cumartesi 16:08
Doğu Ekspresi’nin çarptığı öğrenci kurtarılamadı

Olay, dün sabah saatlerinde Kırıkkale’nin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makinist Bülent Ö. kontrolündeki Doğu Ekspresi, 1231. Sokak üzerinde karşıya geçmek için tren raylarını kullanan üniversite öğrencisi Samet Can T.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan T.’ye trende seyahat eden sağlık çalışanları ilk müdahaleyi yaptı.

Sonrasında olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. Tanyeli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KarsIrmakÜniversite ÖğrencisiHastane
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