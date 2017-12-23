Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu yılın Kasım ayı itibariyle meydana gelen trafik kazalarında 139 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 372 kişi de yaralandı. Trabzon trafik kazalarında ilk sırada yer alırken, son sırayı ise Bayburt aldı.

Bölgede, 11 ayda ölümlü ve yaralamalı trafik kazası sayısı 6 bin 150, maddi hasarlı kaza sayısı 6 bin 316 olmak üzere toplam 12 bin 466 olarak gerçekleşirken, bu kazalarda 139 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 372 kişi de yaralandı.

Bölgede Trabzon ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı bakımından ilk sırayı aldı. Trabzon'da bin 724 ölümlü ve yaralamalı kaza meydana gelirken, bu kazalar da 32 kişi hayatını kaybetti 2 bin 915 kişi de yaralandı.

Maddi hasarlı kaza sayısı ise 2 bin 81 olarak gerçekleşti. Giresun’da ölümlü ve yaralamalı trafik kaza sayısı bin 28 olarak gerçekleşirken, bu kazalarda 25 kişi hayatını kaybederken, bin 950 kişi de yaralandı.

Maddi hasarlı kaza sayısı ise 915 olarak gerçekleşti. Ordu’da ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı bin 697 olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 23 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 986 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Ordu'da bin 705 de maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Artvin’deki kazalarda 28 kişi hayatını kaybetti

Artvin'de 409 ölümlü ve yaralamalı kaza meydana gelirken, bu kazalardaki ölüm oranı ile dikkat çekti. Yaşanan trafik kazaları sonucunda 28 kişi hayatını kaybetti, 731 kişi de yaralandı.

Maddi hasarlı kaza sayısı ise 419 olarak gerçekleşti. Gümüşhane’de ise ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı 351 olarak gerçekleşirken, maddi hasarlı kaza sayısı ise 332 olarak kayıtlara geçti. Bu kazalar sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 700 kişi de yaralandı. Rize’de ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı 785, maddi hasarlı kaza sayısı 636 olarak kayıtlara girerken, bu kazalar sonucunda ise 18 kişi hayatını kaybetti, bin 346 kişi de yaralandı. Bayburt bölgede en az trafik kazasının yaşandığı il olarak dikkat çekerken, ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı 225, maddi hasarlı kaza sayısı ise 228 olarak gerçekleşti. İldeki bu kazalarda 11 ayda 7 kişi hayatını kaybederken, 464 kişi de yaralandı.

Öte yandan bölgede bu yılın Kasım ayında ölümlü ve yaralamalı 504 trafik kazası meydana gelirken, 546 tane de maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 810 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

İHA