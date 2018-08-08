'Doğum gününe 3 gün vardı'

Ayakta durmakta zorluk çeken acılı anne Aysel Örde, “Oğlumun 5 yaşına girmesine 3 gün vardı” dedi. Sancaktepe'de meydana gelen olayda 4 yaşındaki Adem Örde bisiklet sürdüğü sırada Adem Aksoy isimli şahsın yönetimindeki kamyonetin altında kalarak feci şekilde can vermişti.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Örde'nin ailesi bugün sabah saatlerinde morga giderek cenazelerini teslim aldı.

Ardından talihsiz çocuk için yine sabah saatlerinde tören düzenlendi. 4 yaşındaki Örde, düzenlenen törenin ardından Sancaktepe'deki Yenidoğan Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, Küçük Adem'in doğum gününe 3 gün kala vefat ettiği de öğrenildi. Acılı baba Sedat Örde, “Çocuk akşama kadar evde duracak değil. 2 ay oldu bir tane oğluma bir tane kızıma bisiklet almıştım.

Çocuk arabadan kaçıyor çukura düşünce dengesini kaybediyor. Ben işteydim. Haberi aldığım zaman geldim çocuk yerdeydi. Acımız büyüktür. Allah sabır versin” dedi. Çoğunun doğum gününe 3 gün kala öldüğünü söyleyen acılı anne Aysel Örde, “Benim ciğerim yandı başkasınınki yanmasın. Oğlumun 5 yaşına girmesine 3 gün vardı” şeklinde konuştu.

İHA