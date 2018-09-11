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Doğum yolunda bebeğiyle can verdi

İzmir'in Konak ilçesinde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 9 aylık hamile olduğu öğrenilen bir kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 12:38
Doğum yolunda bebeğiyle can verdi

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Vahaç Demir (26), 9 aylık hamile eşini doğuma götürürken aracıyla bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak karşı şeritte seyreden servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Demir ailesinin içinde bulunduğu araç, savrularak durabildi. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine ve emniyet güçlerine haber verdi.

Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, doğuma giden Ayşe Demir'in (22) ve karnındaki bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Demir ailesinin bir çocuğunun olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü Vahaç Demir ise ağır yaralandığı, kazada yaralanan diğer 5 kişinin de bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
IzmirDoğumBebek
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