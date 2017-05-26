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Doktora hakarete 10 ay hapis

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktora "gerizekalı" dediği iddiasıyla yargılanan sanığa 10 ay hapis cezası verildi

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Doktora hakarete 10 ay hapis
İzmir'de doktora hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanık Ümran Hannan ile müşteki doktor Özlem S. duruşmaya katılmadı. Sanık avukatı, doktorun şikayetinden vazgeçtiğini, sanığın doktora hakaret ettiğine ilişkin müştekinin soyut ifadesinin dışında bir delilin olmadığını savunarak beraat talep etti. 
Hakim, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Özlem S'ye görevi sırasında kamu görevi nedeniyle "gerizekalı doktor" diyerek onur ve şerefini zedeleyecek şekilde sözler kullandığından sanık Hannan'a önce 1 yıl hapis cezası verdi. Sanığın suçla ilgili eylemi kabul etmesi, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki yardımı ile duruşmadaki iyi halini dikkate alan hakim, bu cezayı 10 ay hapis cezasına indirdi. Sanık hakkında daha önce başka bir suçtan hükmün geri açıklanması kararı bulunduğundan bu kararda ertelemeye gidilmediği belirtildi.
Ümran Hannan'ın, 2 Mart 2015'te rahatsızlanan çocuğunu tedavi için götürdüğü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tartıştığı doktor Özlem S'ye "gerizekalı doktor, sen ne biçim doktorsun?" diyerek hakaret ettiği iddia edilmiş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, zanlı hakkında hakaret suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. AA
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