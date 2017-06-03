Dolandırıcı sahte polise suçüstü Adana’da kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı bir kadından 60 bin lira almaya çalışan dolandırıcı polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, T.C. isimli şahıs yaşlı bir kadını cep telefonundan arayarak, kendisini polis olarak tanıtıp, “Kuyumcu soyuldu olay yerinde kimliğiniz bulundu evdeki paraları alıp parmak izi çalışması yapacağız” dedi

03 Haziran 2017 Cumartesi 15:54 Bu haber kez okundu.