Bunun üzerine ise yaşlı kadın paniğe kapılıp evdeki 60 bin lirasını hazırladı ve T.C’nin eve gelip parayı götürmesini beklemeye başladı. Bu sırada T.C’yi, teknik takip yapan polis ekipleri yaşlı kadının evine giderken Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi’nde yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada basın mensuplarına tepki gösteren dolandırıcı T.C, "Kimseyi dolandırmadım. Yalan söylüyorlar" diyerek kendisini savundu. İHA
Dolandırıcı sahte polise suçüstü
Adana’da kendisini polis olarak tanıtıp, yaşlı bir kadından 60 bin lira almaya çalışan dolandırıcı polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, T.C. isimli şahıs yaşlı bir kadını cep telefonundan arayarak, kendisini polis olarak tanıtıp, “Kuyumcu soyuldu olay yerinde kimliğiniz bulundu evdeki paraları alıp parmak izi çalışması yapacağız” dedi
03 Haziran 2017 Cumartesi 15:54
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