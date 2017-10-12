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Dolandırıcılar 5 yıldızlı otelde enselendi

Vatandaşları “FETÖ terör örgüne hesaplarınızdan para aktarılmış” diyerek dolandıran şebekenin organizatörleri, İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen baskınla yakalandı

12 Ekim 2017 Perşembe 17:31
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Dolandırıcılar 5 yıldızlı otelde enselendi

Türkiye’nin dört bir tarafında vatandaşları “FETÖ terör örgüne hesaplarınızdan para aktarılmış” diyerek dolandıran şebekenin organizatörleri, Muğla polisi tarafından İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen baskınla yakalandı. Zanlıların üzerinden 25 bin lira nakit para ve 21 bin liralık ziynet eşyası çıktı.

Telefonla ulaştıkları A.D. ile Ö.K'ye kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 2 kişi, “Banka hesabınızdan terör örgütlerine para aktarıldığını belirledik.

Hesabınız terör örgütünün eline geçmiş. Seni kurtarmamız için parayı çekip, talimatlarımızı bekle” dedi. Bir süre sonra telefonla arayarak para ve ziynet eşyalarını isteyen şüphelilerle buluşan A.D. ve Ö.K, 46 bin 200 lira ile 25 bin lira değerindeki altını bu kişilere teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kadın, olayı polise bildirdi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şüphelilerin C.B. ve A.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan C.B. ile A.K, “dolandırıcılık” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dolandırıcılık şebekesinin elamanları, işi organize edenlerin H.A. ve A.E. olduklarını, paraları ve altınları onlara gönderdiklerini söyledi. Bunun üzerine Muğla Asayiş Şubesi ekipleri İstanbul polisi ile temasa geçti. H.A. ve A.E.’nin telefonları teknik takibe alındı. İki zanlının İstanbul’da 5 yıldızlı bir otelde olduklarını belirleyen polis, otele baskın düzenledi. H.A. ve A.E., otel odasında kadınlarla alem yaparken suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde 25 bin lira nakit para ve 21 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. 21 bin liranın ise banka hesaplarında olduğu belirlendi. Muğla’ya getirilen şebekenin organizatörleri, emniyet sorgularının ardından savcılığa sevk edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöşebekeİstanbulBaskın
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