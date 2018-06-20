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Dolandırıcılar iş başında

Paranızı yastık altında mı yoksa bankada saklamak mı daha güvenli? Cevabınız banka ise bu haberi okumadan sakın geçmeyin. Bankada maaş hesapları olan vatandaşların şifrelerini sahte mobil uygulama üzerinden ele geçiren dolandırıcılar hesaplardaki paraları boşaltıyor

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:35
Dolandırıcılar iş başında

ORHAN DEDE/İSTANBUL

Eve hırsız girerse yastık altındaki paralarınız ve altınlarınızın güvende olmadığını düşünerek, birikimlerinizi bankaya yatırıyorsunuz. Ancak içiniz o kdar rahat olmasın, çünkü dolandırıcılar her gün yeni bir yöntemle insanları dolandırıyorlar. İstanbul'da son yaşanan dolandırıcılık, akıllara durgunluk veren cinsten. Bu yeni yöntemde bir bankada maaş hesabı olan bir vatandaşa çağrı merkezinden arıyormuş gibi ulaşan dolandırıcılar, bankanın mobil uygulamasının faydalarını anlatarak, vatandaşı bu uygulamayı ekıllı telefonuna indirmeye ikna etti. İkna olan vatandaşa telefondaki dolandırıcı, bankanın mobil uygulamasını kurabilmesi için telefonuna bir kurulum linki göndereceklerini, bu linki tıklamasını ve uygulamayı telefonuna indirip kurmasını istedi. Dolandırıcıların gönderdiği linke tıklayıp, uygulamayı indirip, kuran vatandaş, daha önce sık sık kullandığı bankanın internet uygulamasının birebir kopyası olan sayfaya girdi. Görünümü bankayla aynı olduğu için hiç şüphelenmeyen vatandaş her zaman kullandığı şifreleri yazarak bankadaki hesabına girmeye çalıştı, ancak bir kaç kez denemesine rağmen hesabına giremedi. 

Bankadaki para da güvende değil!

Ancak mağdur vatandaşın sahte uygulama üzerinde yaptığı işlemlerle banka giriş şifrelerini ele geçiren dolandırıclar vatandaşın hesabındaki tüm parayı gaspetti. Mağdur vatandaşın telefonuna kısa süre bankadaki hesabından büyük miktarda para çekildiğine dair bir bilgilendirme mesajı geldi. Bunun üzerine şüphelenen vatandaş bankayı aradığında bankanın günlük izin verdiği nakit kredi çekim tutarına varıncaya kadar hesabındaki tüm paranın boşaltıldığını gördü. Uzmanlar telefonda bankadan aradığını söyleyen kişilere TC kimlik numarası dahil, hiçbir özel bilgi verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca bankaların mobil uygulamalarını kullanmak isteyen vatandaşların, indirecekleri bu uygulamaların bankaya ait olduğundan emin olmadan kullanmamaları gerekiyor. 
 

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
Dolandırıcı
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