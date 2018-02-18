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Dolandırılan çiftçiler eylem yaptı

Osmaniye’de faaliyet gösteren bir fıstık fabrikasının bahçesinde toplanan fıstık ve mısır üreticisi çiftçiler, fabrika sahipleri tarafından verilen çeklerin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle eylem yaptılar

18 Şubat 2018 Pazar 17:32
Dolandırılan çiftçiler eylem yaptı

Osmaniye’de merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde faaliyet gösteren bir fıstık fabrikanın bahçesinde toplanan fıstık ve mısır üreticisi çiftçiler, fabrika sahipleri tarafından verilen çeklerin karşılıksız çıktığı gerekçesiyle eylem yaptı. Fabrikanın çatı katında bir çiftçinin intihar girişiminde bulunması üzerine olay yerinde Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri hazır bulundurulurken, jandarma sayısına takviye yapıldı.

Ceyhan ilçesinden Osmaniye’ye gelen çiftçiler, boşaltılan ve camları kırık ve açık olan fabrikanın önünde toplanarak seslerini duyurmak istedi. İsmail Zan isimli üretici, “Bu adam beni batırdı. Bu adamlar iflas etmedi, hepimizi dolandırdı. Evimize gidemiyoruz. Biz işçi adamız babadan kalma mirasımız yok kazancımızı alın teri ile kazanıyoruz” diyerek karşılıksız çıkan çeklerini gösterdi.

Çiftçi zor durumda

Ceyhan'dan mağdur olan vatandaşların sadece bir kısmının tepki amacıyla fabrika önünde olduğunu kaydeden İsmail Şimşek ise, “Çeklerin sadece bir kısmı bizim elimizde, bir kısmı da petrolcülerin, tarla sahiplerinin elinde.

Petrole ve tarla sahiplerine verdiğimiz çeklerin bazıları karşılıksız çıkmış durumda, onlar da bizim kapımıza dayandı. Şu an biz traktörlerimizi, evimizi, barkımızı satıp borçları kapatmak zorunda kalıyoruz. Bizim devletimizden ricamız, valimizden ricamız, bu adamı bulsunlar, bize bir muhatap bulsunlar.

Bu muhatabımız kim bilmiyoruz. Bu adam hala Türkiye sınırları içerisinde diye biliyoruz. Bu adamı bulsunlar bu adam bizi dolandırdı, iflas etmedi. İflas etti diye kimse kimseyi kandırmasın, bu adam bir gece içinde bütün depolarını boşaltmış. Devletimiz üreticiye destek çıksın, üretici ekmek yiyemezse devlet de ekmek yiyemez" dedi.

Fabrika işletmecileri tarafından ürünlerinin karşılığında verilen çeklerinin karşılıksız çıktığını, geçtiğimiz günlerde depoların 2 gün gibi kısa sürede boşaltıldığını iddia eden çiftçiler dağılmaları konusunda jandarma ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Bir kişi intihara teşebbüs etti

Bu arada camdan yapılan kapısı olan fabrikanın çatı katına çıkan ve intihara teşebbüs eden Bekir E. isimli üretici, “Evimiz başımıza yıkıldı. Hiç mi evladınız yok, hiç mi eviniz barkınız yok, adam dolandırdı gitti bizi, eve ekmek götüremiyoruz. Bir vicdan sahibi yok mu” diyerek, devlet yetkililerinin olaya çözüm bulmalarını istedi.

Jandarma ekiplerinin üreticiyi intihardan vazgeçirme çabaları sonuç vermeyince, olay yerine Alay Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilican geldi. Çiftçileri sakinleştiren Jandarma Albay Tamer Bilican, intihar girişiminde bulunan Bekir E.’yi "Gel konuşalım" diyerek ikna etti.

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bilican, izlemeleri gereken yol hakkında bilgi vererek, ilçe jandarma komutanlığına, fabrika işletmecilerinden şikayetçi olduklarına dair ifade vermeye gönderdi. Çiftçiler, ifadelerinin alınmasının ardından Adana’nın Ceyhan ilçesinde döndüler.
İHA

Anahtar Kelimeler:
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