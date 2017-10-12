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Dolap içinde kenevir yetiştirmiş

Bir eve operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, yatak odasında bez elbise dolabı içerisine kurulan özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi

12 Ekim 2017 Perşembe 17:29
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Dolap içinde kenevir yetiştirmiş

Ankara'da bir eve düzenlenen operasyonda yatak odasına özel düzenekle kurulmuş, alüminyum folyo ile kaplı bez elbise dolabı içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Natoyolu Caddesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını değerlendirdi. Ekipler, söz konusu eve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda oturma odasına kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Ekipler, şüpheli B.V'yi fanus içerisinde çok sayıda Hint keneviri fidanı ve 40 kilo esrar ile gözaltına aldı. Şüpheli B.V'nin narkotik şubedeki sorgusu sırasında benzer bir başka evde, aynı yöntemle kenevir yetiştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki ikinci bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasına özel düzenekle kurulmuş alüminyum folyo ile kaplı bez elbise dolabı içinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Evde yapılan aramada, 110 kilo 905 gram esrar, 786 gram skunk, 15 kök skunk, 7 gram kokain ile 857 uyuşturucu hap, 2 terazi, 4 şişe uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan sıvı madde ve 2 adet ampul düzeneği ele geçirildi. Şüpheli B.V. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
EvOperasyonNarkotikYatakDüzenek
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