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Dolmuşçular birbirine girdi

İki hat dolmuş şoförleri birbirlerinin hattını kullandıklarını ileri sürerek kavga etti. Polis kavgaya biber gazı ile müdahale edip ayırırken, dolmuş şoförleri kontak kapatarak eylem yaptı

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:27
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Dolmuşçular birbirine girdi

Adana'da Yavuzlar ve Kiremithane dolmuşlarının sürücüleri birbirlerinin hattını kullandıklarını ileri sürerek kavga etti.  Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kiremithane dolmuş sürücüleri, Yavuzlar dolmuşlarının 12 yıldır kendi hatlarını ihlal ettiğini, mahkeme kararı olmasına rağmen bu ihlale devam ettiğini ileri sürüp, Yavuzlar dolmuş hattındaki Şehir Hastanesine yolcu taşımaya başladı.

Yavuzlar dolmuşu şoförleri, Kiremithane dolmuşlarını taşlamaya başladı. Camları kırılan dolmuş şoförü de durumu arkadaşlarına haber verdi.

Olayın öğrenilmesinin ardından Yavuzlar ve Kiremithane dolmuş şoförleri gördükleri yerde birbirlerine saldırmaya başladı. Daha sonra da Sinanpaşa Mahallesi'nde toplanıp karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya biber gazı sıkarak müdahale etti.

Dolmuş şoförleri bu durumu protesto etmek için D-400 karayolu üzerinde kontak kapatıp eylem yaptı. Polis olay yerine TOMA çağırdı.

Kiremithane dolmuş şoförleri adına konuşan bir kişi, 12 yıldır Yavuzlar'ın kendi hatlarını kullandığını belirterek, "Biz 12 yıldır buna göz yumuyorduk, bugün bir arkadaşımız Yavuzlar hattını kullanmış o arkadaşımıza saldırmışlar biz bugün onun için buradayız" dedi.

Yavuzlar dolmuş sürücüleri adına konuşan bir kişi ise belediye kararı ile pazartesi Kiremithane hattını kullanmayı bırakacaklarını söyleyerek, "Arkadaşlar beklemediler bugün bize saldırdılar" diye konuştu.

Olayda bazı şoförlerin yaralandığı, dolmuşlarda da zarar oluştuğu bildirildi.
İHA

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