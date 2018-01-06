Domates yüklü TIR'dan eroin çıktı

Mersin'de bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu durdurularak arama yapılan domates yüklü TIR'ın zulasında, 56 kilo 957 gram eroin ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bir istihbaratı değerlerinden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, domates yüklü bir TIR'ı takibe aldı.

Aracı, merkez Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu Deliçay mevkiindeki uygulama noktasında durduran ekipler, TIR'da yaptığı aramada, dorsenin alt kısmına özel olarak yapılmış, sağlı ve sollu iki ayrı tünel şeklindeki zula tabir edilen gizli bölmesinde 112 paket halinde 56 kilo 957 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Van’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Öte yandan, Van'ın Özalp ilçesinde özel harekat polisi destekli operasyonda 38 kilo 916 gram eroin ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Özalp ilçesi Tepedam Mahallesinde bulunan bir ikamette Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada 76 paket halinde toplam 38 kilo 916 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak iki şüpheli şahıs 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınırken soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

İHA