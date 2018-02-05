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Domuzlar TIR'ı devirdi   

Domuz sürüsüne çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın şarampole devrilmesine engel olamadı  

05 Şubat 2018 Pazartesi 00:00
Domuzlar TIR'ı devirdi   

Antalya'nın Kemer ilçesinde sebze ve meyve yüklü tır, yoldan çıkarak devrildi. Araç sürücüsü, kazaya önüne çıkan domuz sürüsünün neden olduğunu ileri sürdü. Antalya'nın Kumluca ilçesinden Trabzon'a yaş sebze ve meyve götürmek üzere yola çıkan İbrahim Çoban idaresindeki 07 NP 440 plakalı tır, sabaha karşı D-400 karayolunun Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi Phaselis mevkiine geldiğinde iddiaya göre Tahtalı Dağı eteklerinden Phaselis Antik Kenti içinde bulunan bataklık alana giden domuz sürüsü ile karşılaştı.

Sürüye çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın şarampole devrilmesine engel olamadı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araç ve taşıdığı ürünler de zarar gördü. 20 yıllık şoför olduğunu ifade eden İbrahim Çoban, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını ve ilk kez kaza yaptığını söyledi. Taşıdığı ürünlerin büyük kısmı ziyan olan Çoban’ın aracındaki diğer sağlam ürünler ise başka kamyonlara taşındı.
İHA


  

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