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Drone destekli uyuşturucu operasyonu

Torbalı Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticareti yaptığı belirlenen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Drone ile havadan görüntülenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:44
Drone destekli uyuşturucu operasyonu

HABER MERKEZİ

İzmir'in Torbalı ve Menderes ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Torbalı Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticareti yaptığı belirlenen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ve Menderes ilçelerinde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Dedektör köpek yardımıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 446 kök Hint keneviri, 95 gram kenevir tohumu ve 22 pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca bu yıl düzenlenen 180 operasyonda 254 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 zanlının tutuklandığı belirtildi. Bu operasyonlarda, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 kilo 98 gram esrar, 5 bin 51 kök Hint keneviri, 2 bin 664 kök haşhaş, 45 uyuşturucu hap, 46 gram metamfetamin ile 9 tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

Eskişehir'de 4 kişi gözaltına alındı

Bu arada Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 7 gram kokain, 6 gram skunk, 776 adet uyuşturucu hap, 2 kuru sıkı tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu haplar ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 9 bin 842 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Samsun'da piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul'dan gelen bir kamyonu takibe alan ekipler, aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, kamyonun kasasına gizlenmiş 9 bin 842 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, kamyon şoförü Ömer G. ile araca öncülük eden otomobilin sürücüsü Yunus Emre E'yi gözaltına aldı. Operasyon, polis kamerasıyla kaydedildi.

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