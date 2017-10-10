Düğün dönüşü feci kaza

Naldanlı Mahallesi'ndeki akrabalarının düğününden dönen Memduh Türkyılmaz’ın (50) kullandığı 20 NR 726 plakalı araç, Işıklı yolunda önünde seyreden traktöre arkadan çarparak takla attı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç şarampole yuvarlanırken araçta bulunan Gülsüm Türkyılmaz (45), 16 yaşındaki Ergün ve 14 yaşındaki Emre Türkyılmaz yaralandı. Emre Türkyılmaz’ın telefonla arayarak haber verdiği düğündeki akrabaları yaralıları araçtan çıkarttı.

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırılırken, araç içinde sıkışan Memduh Türkyılmaz Denizli Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekiplerince araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Memduh Türkyılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Gülsüm Türkyılmaz ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Araçta bulunan Ergün ve Emre Türkyılmaz da tedavilerinden sonra Denizli’ye sevk edildi.

Jandarmanın kaza yerinde yaptığı ilk incelemede kazaya karışan traktör sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Traktör sürücüsü evinde gözaltına alındı

Kazaya karışan traktör sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde römork parçaları ve elma kovalarına ulaştı. Çevre mahallelerde araştırma yapan ekipler, Yeniköy Mahallesi'nde E.Ş.'nin gece geç saatlerde traktörle köye döndüğünü belirledi.

Jandarma, E.Ş.'nin bahçesindeki traktör ve römorkun kazaya karıştığını tespit etti. Yapılan araştırmada kaçan traktör sürücüsü E.Ş., yaklaşık 3 saat sonra evinde gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülerek sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınan E.Ş. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İHA