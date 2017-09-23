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Düğün dönüşünde kaza: 8 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

23 Eylül 2017 Cumartesi 15:45
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Düğün dönüşünde kaza: 8 yaralı

Bursa’dan Sakarya istikametine gitmekte olan K.Ö. idaresindeki TIR, Pamukova ilçesi Pekmezli rampasında aşırı derecede yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince TIR’ın dorsesi kaymaya başladı. Kontrolden çıkan TIR, bu esnada Sakarya’daki akrabalarının düğününden Bursa’ya dönmek isteyen kişilerin bulunduğu B.H.E. idaresindeki otomobil ile N.Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Sakarya’dan 5, Bilecik’ten 2 ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri meydana gelen trafik kazası sonrası araç içinde sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan N.Ö., D.Ö., N.U., R.Ö., G.Ö., K.E., İ.E., B.H.E. isimli şahıslar olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken, tır sürücüsü K.Ö. gözaltına alındı. İHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaİlceTrafikYaralı
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