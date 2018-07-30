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Düğün yemeği yapılan garajda tüp patladı  

Çorum'un İskilip ilçesinde düğün yemeği yapılan bir garajda piknik tüpü patladı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:41
Düğün yemeği yapılan garajda tüp patladı  

Çıkan yangında yaralanan olmazken, itfaiyenin kısa zamanda müdahalesiyle olası bir facia önlendi. İlçeye bağlı Çukurköy'de Ömer Faruk Göl'e ait garajda düğün yemeği yapıldığı sırada piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Garajdan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İskilip Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin garajın her iki yan tarafında bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Garaj sahibi Ömer Faruk Göl, yangının haber verilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin anında yangına müdahale ettiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerinin müdahalesi olası bir faciayı önledi. En tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması" dedi.

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