Düğün yolunda acı kaza

Kazada 1'i bebek 6 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60. kilometresi Çobanderesi mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 63 VB 756 plakalı otomobilin sürücüsü, 63 F 3055 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir’deki hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahmut Çapanak (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan otomobildekilerin Şanlıurfa merkezden Viranşehir’deki bir yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.