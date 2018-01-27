Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Dükkanlar kurşunlandı, esnaf isyan etti

Sivas'ta sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 4 dükkana pompalı tüfekle ateş açıldı. Dükkanlarda maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:50
13 Okunma
Dükkanlar kurşunlandı, esnaf isyan etti

Olay dün sabaha karşı 04.30 sıralarında Ece Mahallesi Kırıkseten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille cadde üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle dükkanlara ateş açıldı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar 4 dükkana isabet etti. Sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaf dükkanlarına saçmaların isabet ettiğini gördü.

Dükkanlarda maddi hasar meydana gelirken olay yerine gelen polis ekipleri dükkanlarda inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri pompalı tüfekle ateş açan kişi ve kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkanlarının kurşunlanmasına tepki gösteren esnaf, dükkanlarında maddi hasarların meydana geldiğini belirterek yaşanan olaya karışan kişi ve kişilerin bulunmasını istedi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SivasSabahDükkanMaddiPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı
Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı
Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti
Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti
Havalimanında porsuk kürkü operasyonu
Havalimanında porsuk kürkü operasyonu
Bitcoin server hırsızları yakalandı
Bitcoin server hırsızları yakalandı
Pişkin hırsız pes dedirtti
Pişkin hırsız pes dedirtti
Zehir taciri çeyiz sandığında yakalandı
Zehir taciri çeyiz sandığında yakalandı
Otomobil ağaca çarparak ters döndü
Otomobil ağaca çarparak ters döndü
Otobüs durağındaki valiz korkuttu
Otobüs durağındaki valiz korkuttu
Yangın can kaybı olmadan atlatıldı
Yangın can kaybı olmadan atlatıldı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim