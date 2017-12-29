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Dünyanın etrafını 4 defa dolaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 yılında yaptığı seyahatlerde 144 bin kilometre katederek, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış kadar yol yaptı.

29 Aralık 2017 Cuma 14:11
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Dünyanın etrafını 4 defa dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetiyle bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye gitti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda Kudüs konusunu görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Kudüs ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanı
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