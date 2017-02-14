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'Dur' ihtarına uymadı polise çarptı

İzmir’in Bergama ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti.

14 Şubat 2017 Salı 15:22
'Dur' ihtarına uymadı polise çarptı
İzmir’in Bergama ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti. Trafik polis memuru Nedim Öner’e (43) Çanakkale karayolundaki kontrol noktasında uygulama yaptığı sırada, 'dur' ihtarına uymayan 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Öner, sağlık ekiplerince Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada şehit oldu. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, araç Bergama Şehir Stadı yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Nedim Öner’in cenazesi dün Bergama Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa’ya gönderildi. İHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirPolis Memuru Hayatını Kaybetti
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