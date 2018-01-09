Durak kavgası acı bitti

S.Ö. (43) Sakarya'dan Kocaeli'ye gelmek için özel bir yolcu minibüsüne bindi. S.Ö., sürücü M.S.D.'ye (39) inmek istediği durağı söyleyip, ineceği yere geldiği zaman haber kendisine vermesini istedi. S.Ö.'nün ineceği durağa geldiği zaman sürücü M.S.D. kendisini uyarmasına rağmen kulaklıkla müzik dinlediği için sürücüyü duymadı.

Bunun üzerine sürücü ve yolcu arasından tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine M.S.D. yanında bulunan bıçak ile S.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.Ö. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise yaralı yolcuyu olay yerinde bırakarak kaçtı.

Daha sonra M.S.D. ise Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından İzmit Orduevi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, bıçaklanan S.Ö.'nün olay anında alkollü olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden yolcunun hastanede tedavisi sürüyor.

İHA



