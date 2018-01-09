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Durak kavgası acı bitti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde özel bir yolcu minibüsü  sürücü ve yolcu arasında  durak meselesi yüzünden çıkan kavgada öfkeli şoför yolcuyu karnından bıçaklayarak ağır yaraladı

09 Ocak 2018 Salı 23:10
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Durak kavgası acı bitti

S.Ö. (43) Sakarya'dan Kocaeli'ye gelmek için özel bir yolcu  minibüsüne bindi.  S.Ö., sürücü M.S.D.'ye (39) inmek istediği durağı söyleyip, ineceği yere geldiği zaman haber kendisine vermesini  istedi. S.Ö.'nün ineceği durağa geldiği zaman sürücü M.S.D. kendisini uyarmasına rağmen kulaklıkla müzik dinlediği için sürücüyü duymadı.

Bunun üzerine sürücü ve yolcu arasından tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine M.S.D. yanında bulunan bıçak ile S.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.Ö. çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise yaralı yolcuyu olay yerinde bırakarak kaçtı.

Daha sonra  M.S.D.  ise Kocaeli  Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri  tarafından İzmit Orduevi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, bıçaklanan S.Ö.'nün olay anında alkollü olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden yolcunun hastanede tedavisi sürüyor.
İHA


 

Anahtar Kelimeler:
KocaeliİzmitMinibüsYolcuBıçak
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