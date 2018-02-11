Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113590
ALTIN
161.573
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2796
EURO
4.6829

Duramayan sürücü ölüme neden oldu

Meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta duramayan kadın sürücü önce bir otomobile ardından da motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 

11 Şubat 2018 Pazar 17:44
Duramayan sürücü ölüme neden oldu

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta duramayan kadın sürücü önce bir otomobile, ardından da motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Sivas’ın Yenişehir Mahallesi'nde  Yenişehir kavşağında meydana geldi.

Kazada H.E. (35) yönetimindeki 58 BE 448 plakalı otomobil ilk önce kırmızı ışıkta bekleyen 58 AE 008 plakalı otomobile çarptı.

Ardından direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak sinyalizasyon direğini devirdi ve Turan Yılmaz (35) yönetimindeki 58 TP 899 plakalı motosiklete çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Yılmaz ağır yaralandı. Yılmaz olay yerine gelen ambulans ile Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan kadın sürücü H.E. ve araçta bulunan çocuğu E.E. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadın sürücü ve çocuğunun ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları kazaya neden olan aracın kavşağa hızlı bir şekilde girdiğini ileri sürdüler.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıKırmızı IşıkKadınSürücüOtomobilMotorsikletHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu tatili acı bitti
Hafta sonu tatili acı bitti
Yangın faciası: 3 ölü
Yangın faciası: 3 ölü
Küçükçekmece'de kadın cesedi bulundu 
Küçükçekmece'de kadın cesedi bulundu 
FETÖ'nün şifreleri ByLock'ta
FETÖ'nün şifreleri ByLock'ta
Soba faciası: 3 ölü
Soba faciası: 3 ölü
Kural ihlalleri ‘yolcu polis’lere takıldı
Kural ihlalleri ‘yolcu polis’lere takıldı
Boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti 
Boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti 
Bıçakladığı kişiyi bir de tekmeledi
Bıçakladığı kişiyi bir de tekmeledi
Bürokraside görevden alma deprem
Bürokraside görevden alma deprem

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim