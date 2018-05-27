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Duran TIR'a çarpan sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi

27 Mayıs 2018 Pazar 15:21
Duran TIR'a çarpan sürücü hayatını kaybetti

Bandırma 600 Evler Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, Yunus Subaşı idaresindeki 78 AJ 508 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duran 70 DE 414 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ön bölümü hurdaya dönen aracın sürücüsü Yunus Subaşı hayatını kaybetti. Subaşı'nın cenazesi, kaza yerine gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından şoför mahallinden çıkartıldı.

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