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Duran TIR'lar ölüm saçıyor

Amasya’da kamyonetin yol kenarında duran TIR'a çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bolu'da ise TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

10 Haziran 2018 Pazar 17:37
Duran TIR'lar ölüm saçıyor

HABER MERKEZİ

Amasya’da kamyonetin yol kenarında duran TIR'a çarptığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bayram tatili için Tekirdağ’dan memleketi Amasya’nın Sarıalan köyüne doğru yola çıkan Satılmış Kara yönetimindeki 59 PK 986 plakalı kamyonet, köyüne ulaşmasına yaklaşık 2 saat kala Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi sanayi kavşağında yol kenarında park halinde bulunan 50 FN 412 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada hurdaya dönen kamyonetteki aynı aileden Arife (21) Fatma ve Rıza Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nurdane, Hasan, Cennet, Saniye, Müjgan Kara yarandı. Yaralılar ambulanslarla Gümüşhacıköy ve Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı  

 Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde sıkışanları kurtarmak için yoldan geçen vatandaşlar da seferber oldu.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı 4. Viyadük üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BDY 434 plakalı otomobil İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da aynı istikametteki Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışanlar için seferber oldular

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, 27 yaşındaki Ezgi Özden ve ismi öğrenilemeyen 1 kadın da araçta sıkışarak ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan kadınların kurtarılması için olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi ve UMKE sevk edildi.

Özden ve diğer yaralı kadın olay yerine gelen ekipler ve yoldan geçen diğer sürücülerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldılar. Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen 2 kadın ilk tedavilerinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.

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