Durdurulan araçtan 61 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda Fatih Aksaray’daki Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde uygulama yapan motosikletli polis timleri, içinde sürücüsü ile birlikte 3 kişi bulunan otomobili durdurdu.

Araç içinde bulunan M.F. (39), T.A. (47) ve R.Ö. (47) adlı 3 kişi gözaltını alınırken, araç içinde yapılan aramada 61 kilo 100 gram ağırlığında extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu hap ve şüpheli üç kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA