Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kişi veya kişilerin sıvı halde tüpler içerisinde içeriği ve özellikleri belli olmayan uyuşturucu madde getirdikleri ve satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiler aldı.

Alınan bilgiler doğrultusunda çalışmalara başlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen şüphelileri dün akşam saatlerinde 81 DR 935 plakalı otomobil içerisinde Belh Kavşağında araç kırmızı ışıkta durduğu sırada yakaladı.

Otomobil sürücüsü Abdullah K. ve araç içerisinde bulunan Mehmet K, Ahmet Ç. ve Mehmet Arif A’yı araçtan indirerek arama yapan ekipler, araç içerisine gizlenmiş halde piyasa değeri 6 milyon lira olan 596 tüp kobra yılanı zehri ele geçirdi.

Kobra zehrinin Rusya'dan İstanbul'a, oradan da Konya'ya getirildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Şüpheliler, ilk ifadelerinde, kobra zehrini kozmetikçilere satmaya çalıştıklarını ancak satamadıklarını söylerken, daha sonra polis sorgusunda İstanbul'daki ortaklarıyla beraber Rusya'dan Türkiye'ye getirdikleri kobra zehrini aracıya satmaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İHA