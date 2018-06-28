Düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çarşamba günü düşen eğitim uçağının enkazı kaza kırım ekibinin yaptığı inceleme sonrası kaldırıldı. Besni ilçesinde düşen Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait eğitim uçağının enkazında kaza kırım ekibi inceleme yaptı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekibi uçağın düştüğü yere gelerek incelemede bulundu. Kaza yerinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbarahim Halil Güzelbey de inceleme esnasında olay yerine geldi. Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçağın enkazı kamyonete yüklenerek Gaziantep'e götürüldü. Eğitim uçağı Besni ilçesi Çat Mahallesi 4. Etap TOKİ Konutları yakınındaki boş araziye düşmüş, uçağın pilotu Mehmet Önal’ın uçak düşmeden önce uçaktan atladığı belirlenmişti.

Önal'ın cenazesi uçağın enkazından yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yukarı Söğütlü köyü yakınlarında bulunmuştu. Uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden kursiyer pilot Mehmet Önal'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta defnedildi.

'Uçağın bakımları bir hafta önce yapıldı'

Bu arada Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, eğitim uçağının Adıyaman’da düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rektör Gür, eğitim uçağının bakımlarının bir hafta önce yapıldığını belirterek, "Öncelikle hayatını kaybeden pilotumuz için ülkemizin başı sağ olsun.

Uçağımızın bakımı aynı zamanda alt yapı teçhizat olarak bir hafta önce tamamen yapılmıştı. Sivil havacılığa ait sertifikalı uçuşlar verdiğimiz için bir hafta önce Samsun’dan kırım ekipleri ve bakım ekipleri gelerek uçağın tamamen bakımlarını yapmışlardı.

Özellikle belirtmek isterim ki uçağımız ileri düzeyli bir uçak, otomatik pilot çok güvenlidir. Pilot herhangi bir şekilde tereddüde düştüğü anda otomatik pilota dokunduğu anda Gaziantep Havalimanına inmek üzere kodlanmıştır. Burada uçak pilotumuz otomatik pilota da dokunmamış. Kırım ekipleri şu anda bütün araştırmaları yapıyorlar. Savcılığımız gerekli adli takibatını yapıyor. Biz de idari olarak gerekenleri yapıyoruz. En kısa sürede raporlar çıkınca kamuoyunu bilgilendireceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ