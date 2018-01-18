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Duyarlı komşular 3 kişiyi ölümden kurtardı

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile, duyarlı komşularının eve girerek kontrol etmesi sayesinde son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

18 Ocak 2018 Perşembe 17:19
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Duyarlı komşular 3 kişiyi ölümden kurtardı

Sobadan zehirlenen aile, duyarlı komşuları tarafından kurtarıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta yaşayan 63 yaşındaki Zarife Nahsen ile 23 yaşındaki Ahmet Ömer ve 21 yaşındaki İbrahim Ömer, sabah saatlerinde sobadan sızan gaz nedeniyle uyanamadı.

Her sabah aynı saatlerde evlerinden dışarıya çıkan ailenin bu kez çıkmadığını fark eden duyarlı komşular, ailenin kapısını çaldı. Aileden cevap gelmeyince kapıyı zorlayarak içeriye giren komşular, içerideki dumanı fark etti.

Aile bireylerinin yataklarında uyuduğunu gören komşular, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dışarı çıkarılan aile, ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Nahsen ailesinin, komşuların duyarlılığı sayesinde zamanında müdahale ile kurtarıldığı belirtildi. Ailenin sağlık durumu iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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