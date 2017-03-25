Düzensiz göçle mücadele sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 17 - 24 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan 14 olayda toplam 500 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 203 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığını ve 11 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

17-24 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 14 göç olayının 10’u Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2’si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 2‘si ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştirildiği kaydedilerek "Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde; Seferihisar, Çeşme, Menderes, Foça, Ayvacık ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 224 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde; Fethiye ve Ortaca bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 76 düzensiz göçmen karasularımızda yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında, Manavgat ve Mersin bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 200 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı karasularımızda yakalanmıştır” denildi.