Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Düzensiz göçle mücadele sürüyor

Düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleşen 14 olayda toplam 500 göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı. 203 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 11’inin ise cansız bedenine ulaşıldı

Bu haber kez okundu.

Düzensiz göçle mücadele sürüyor
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 17 - 24 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan 14 olayda toplam 500 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısının yakalandığını, 203 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığını ve 11 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
17-24 Mart 2017 tarihleri arasında yaşanan toplam 14 göç olayının 10’u Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 2’si Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, 2‘si ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştirildiği kaydedilerek "Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde; Seferihisar, Çeşme, Menderes, Foça, Ayvacık ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 224 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde; Fethiye ve Ortaca bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 76 düzensiz göçmen karasularımızda yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında, Manavgat ve Mersin bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda 200 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı karasularımızda yakalanmıştır” denildi.
Gerçekleşen 14 göç girişiminin 4’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 203 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı, 11 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıGöçle Mücadele Faaliyetleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100