E-5'te araç alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, o anlar amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Olay, E-5 yan yol Avcılar Mevkii'nde yaşandı. 34 YL 6584 plakalı araçtan Avcılar mevkine geldiğinde aniden dumanlar yükseldi.

Aracını sağ şeride çeken sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk olduğu görüldü.

İçerisinde tekstil malzemeleri olduğu öğrenilen aracın bagaj kapısı da kilitlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kapı kırılarak içerisindeki mallar da sahibine teslim edildi. Araç yangını, amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.