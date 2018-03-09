Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116915
ALTIN
162.297
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2882
EURO
4.6962
banner138

E-5'te kamyonet devrildi, trafik kilitlendi  

İstanbul’da E-5 otoyolunda kontrolden bir kamyonet devrildi

09 Mart 2018 Cuma 17:28
E-5'te kamyonet devrildi, trafik kilitlendi  

Tamamen duran trafikte kalan ambulansın yolda ilerleme çabaları kameralarca görüntülendi. Kaza E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi. Kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu. Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulE-5OtoyolKamyonet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli sporcunun acı ölümü
Milli sporcunun acı ölümü
Arabistan sevkiyatı polise takıldı
Arabistan sevkiyatı polise takıldı
Makasın sonu kötü bitti
Makasın sonu kötü bitti
Uçan balon imalathanesinde patlama
Uçan balon imalathanesinde patlama
6. kattan düşen Beren kurtarılamadı
6. kattan düşen Beren kurtarılamadı
Erzurum'da silahlı kavga: 4 ölü  
Erzurum'da silahlı kavga: 4 ölü  
Çanakkale'de feci kaza
Çanakkale'de feci kaza
İstanbullular için korkutan açıklama
İstanbullular için korkutan açıklama
Holdinge FETÖ'den el konuldu
Holdinge FETÖ'den el konuldu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim