E-5'te kamyonet devrildi, trafik kilitlendi  

Tamamen duran trafikte kalan ambulansın yolda ilerleme çabaları kameralarca görüntülendi. Kaza E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi. Kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu. Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.