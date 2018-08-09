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E-5’te zincirleme kaza

E-5 Çağlayan mevkiinde meydana gelen maddi hasarlı kaza raporunu tutan iki aracı gören bir araç ani fren yaptı. Ani fren yapan araca çarpan araç daha sonra 2 araca çarptı. Toplam 6 aracın karışmış olduğu kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:23
E-5’te zincirleme kaza

İstanbul Çağlayan'da meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, 05.00 sıralarında E-5 Çağlayan Adliyesi mevkiinde Edirne istikametinde meydana geldi. 34 TFK 01 plakalı taksi ile 34 HE 3736 plakalı araç maddi hasarlı kaza yaptı.

Maddi hasarlı kaza yapan araçlar emniyet şeridine alınarak kaza tutanağı tutulmaya başlandı. Kazayı gören bir araç yavaşladı. Yavaşlayan aracı son anda fark eden 34 GZ 8204 plakalı otomobil duramayarak araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç 2 araca daha çarptı.

Daha sonra bariyerlere çarpan araç durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araç içinde bulunan Abdurrahman Koç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Uzun trafik kuyruğu oluştu

Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdurrahman Koç’un cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan 6 araç çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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