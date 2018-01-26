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Ecel direksiyon başında geldi

Konya’da kontrolden çıkarak kaldırımda duran otomobilin kalp krizi geçiren sürücüsü hayatını kaybetti

26 Ocak 2018 Cuma 17:59
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Ecel direksiyon başında geldi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle buzlanan cadde üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Doğramacı (66) idaresindeki 42 HD 641 plakalı otomobil kayarak kontrolden çıktı ve kaldırıma çıkarak durabildi.

Çevredeki vatandaşlar aracın içinde kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücüyü şoför koltuğunda hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Hüseyin Doğramacı’nın araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğramacı’nın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaOtomobilKalpKrizSürücü
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