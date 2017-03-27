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Ecel direksiyon başında yakaladı

Zonguldak'ta bir kişi direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

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Ecel direksiyon başında yakaladı
Zonguldak'ta bir kişi direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay Kozlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kozlu ilçesinden Zonguldak’a seyir halindeki 67 LJ 013 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Fidan direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü 62 yaşındaki sürücü, yol kenarındaki kanala düştü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar aracın bulunduğu yere gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü kaldırıldığı BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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