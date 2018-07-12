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Ecel fabrikada çalışırken yakaladı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde çalıştığı fabrikada bir anda fenalaşan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
Ecel fabrikada çalışırken yakaladı

Sabah saatlerinde çalıştığı kağıt fabrikasına gelerek iş başı yapan Sami Turan (57), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları hemen 112 acil servis ekiplerine haber vererek fabrikanın doktorlarından yardım istedi. Fabrikanın doktorlarının müdahale ettiği Sami Turan’ın kalbinin durduğu belirlendi. Fabrika doktorlarının müdahalesi ile Sami Turan tekrar hayata döndürüldü.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Turan, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede bir saatten fazla bir süre hayata döndürülmeye çalışılan Sami Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  

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