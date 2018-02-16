Eczaneden ilaç çaldılar

Olay, önceki gece Tahsin Ünal Mahallesi Şamkapı Caddesinde bulunan bir eczanede meydana geldi. Eczanenin camı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Camın kırıldığını duyan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede vitrindeki sayısı henüz belli olmayan hapların çalındığını tespit etti. Çalınan hapların reçete ile satıldığı ve doz aşımı durumunda uyuşturucu madde etkisi oluşturduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme ekibi iş yerinde inceleme yaparken, polis, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.