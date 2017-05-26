Edirne’de aile katliam

Saldırganın açtığı ateş sonucu saldırıya uykularında yakalanan baba Salih Mal, anne Hanife Mal ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan ve kanlar içerisinde kalan ailenin diğer iki çocuğu ise iddiaya göre olayın şokuyla hareketsiz durarak saldırganın hedefi olmaktan kurtuldu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri eve koştu.

‘Annem babam öldü, biz de mi öldük?’