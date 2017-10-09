Ehliyetsiz ve alkollü sürücü can aldı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 8. kilometresi Sarışık mevkiinde meydana geldi.

Ordu'dan Çorum'a gitmekte olan Murat V. (29) idaresindeki 52 PB 451 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada Sezcan Kontaş (31), parçalanarak hurdaya dönen otomobilde sıkışıp can verirken, otomobil sürücüsü Murat V. ile Aşkın Yavuz (40) ise ağır yaralandı. Murat V., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Aşkın Yavuz ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Murat V.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve aynı zamanda 52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Murat V. hakkında daha önce de alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçundan cezai işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden Sezcan Kontaş'ın cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA