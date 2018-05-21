El frenini çekmedi araba baraja uçtu

Mehmet Emin Varol’a ait 43 NY 989 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Atatürk Barajı Göleti yakınlarında park edildi. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir süre sonra hareket ederek baraja uçtu. Otomobilin baraja uçtuğunu fark eden otomobil sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri araca halatlar bağlayarak sudan çıkardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.