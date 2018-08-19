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Elazığ'da feci kaza: 3 ölü

Elazığ’da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü

19 Ağustos 2018 Pazar 15:33
Elazığ'da feci kaza: 3 ölü

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü  mevkiinde meydana geldi. Bingöl istikametinden Elazığ’a  seyir halinde olan Feysel Başar idaresindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil,  park halindeki  21 BB 019 plakalı tıra çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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