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Elazığ'da tuğla yüklü kamyon devrildi

Elazığ'da tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kabinde sıkışan yaralı sürücü ekipler tarafından kurtarıldı

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Elazığ'da tuğla yüklü kamyon devrildi
Kaza nedeniyle yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Kaza, Elazığ Güney Çevre yolunun Malatya çıkışında meydana geldi. Bingöl istikametinden gelen Sezgin Özer(24) idaresindeki 44 PS 633 plakalı tuğla yüklü kamyon, sürücüsünün dalgınlığı sonucu demir bariyerlere vurarak devrildi.

Metrelerce sürüklenen kamyonda sürücü Özer sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralı sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansa alınan yaralı sürücü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altını alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan tuğlalar yola saçılırken, Güney Çevre yolunun Malatya istikameti 3 saatten fazla trafiğe kapalı kaldı. Yolda güvenlik tedbiri alan polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı. İHA



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Elazığda Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi
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