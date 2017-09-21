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Elazığ’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:54
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Elazığ’da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Elazığ - Malatya karayolunun 35. kilometresi Gözeli mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı şeritte seyir eden kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 4 kişiden 3’ü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 1 ağır yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yol da uzun süre Malatya gidiş istikametine kapalı kaldı.

Olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından oluşan uzun araç kuyruğu, tek şeritten kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.

İHA

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