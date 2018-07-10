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Elektik akımına kapılan işçi can verdi

Antalya Akdeniz Sanayi Sitesi’ndeki bir oto kaporta dükkanında çalışırken elektrik akımına kapılan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

10 Temmuz 2018 Salı 17:47
Elektik akımına kapılan işçi can verdi

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesinde Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta dükkanında meydana geldi. Onarım yapan 39 yaşındaki İhsan Boz, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Boz, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Boz, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Boz'un cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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