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Elektriğe kapılan hamile kadın kurtarılamadı

Hakkari'de elektrik akımına kapılan hamile kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

13 Şubat 2017 Pazartesi 14:04
Elektriğe kapılan hamile kadın kurtarılamadı
Hakkari'de elektrik akımına kapılan hamile kadın yaşam mücadelesini kaybetti. 6 Şubat günü Çukurca ilçesinin Biçer Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete giden F.K. isimli genç kadın, banyoda elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan hamile kadın, ailesi tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilmişti. 7 gündür Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan genç kadın, sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının cenazesi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde toprağa verilecek. Genç kadından geriye ise düğünde çektiği gelinlikli fotoğrafı kaldı. İHA


Son Güncelleme: 13.02.2017 16:08
Anahtar Kelimeler:
Van Bölge Eğitim Ve Araştırma HastanesiHakkari
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