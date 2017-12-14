Elektriğe kapılan öğrenciler ölümden döndü

Olay, önceki gün Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. Yunus Emre Caddesi'nde bulunan özel bir öğretim kursunda eğitim gören öğrencilerden Vedat A. (12) ile arkadaşı Selami C. (13), binanın önündeki elektrik direğine demir çubuk uzattı.
Uzattıkları demir çubukla elektrik akımına kapılan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu. Öğrenciler ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hastanede tedavileri sürüyor. Polis, bölgede inceleme başlattı.
İHA