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Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Şanlıurfa’da kablo bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden şahsın cesedi, direkte asılı kaldı

18 Mayıs 2018 Cuma 16:50
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karaali kaplıcaları yolu üzerindeki Keserdede kırsal Mahallesi sınırları içerisinde yaşandı. İddiaya göre, tarlaları sulamak için kullanılacak elektriğin kablolarını bağlamak üzere direğe çıkan Serdar Başak (33) akıma kapıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cesedi, direkte asılı kaldı. Olay yerine çağrılan jandarma, elektrik şirketi görevlileri ve sağlık ekipleri, elektriği kestikten sonra cesedi aşağı indirdi. Ceset, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri yapılan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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